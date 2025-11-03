רעננה: אישה במצב קשה לאחר שככל הנראה נדקרה בידי בתה

שוטרי מחוז מרכז עצרו היום (שני) תושבת רעננה בשנות ה-20 לחייה, בחשד שדקרה את אימה בדירתה בעיר, והביאה לפציעתה באורח קשה. המשטרה מסרה כי בהמשך היא תועבר לאבחון רפואי.

המשטרה פתחה בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אישה בשנות ה-20 לחייה שדקרה על פי החשד את אמא שלה בביתן בעיר כאמור. על פי גורמי רפואה, האישה שנדקרה כאמור פונתה באורח בינוני אל המרכז הרפואי הסמוך, כאשר מאוחר יותר דווח מצבה היא פצועה באורח קשה.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא את החשודה בהמשך לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה לצד בקשת אבחון גורמי רפואה רלוונטים.