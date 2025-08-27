רימוני הרסס עברו מהעולם התחתון ליריבויות בין כנופיות נוער

מומלצים -

מה שהתחיל כעימות בין שתי חבורות נערים בשכונת התקווה בתל אביב, הסתיים בתקיפות אלימות במיוחד, כך לפי כתב אישום חמור שהוגש השבוע נגד שישה צעירים, בהם גם קטינים, בגין השלכת רימון רסס לעבר קבוצת נערים, והצמדת מטען חבלה לחנות בעיר.

הכול החל בלילה שבין שבת לראשון בתחילת חודש מאי בגן ציבורי בעיר. עימות קולני בין שתי חבורות צעירים התגלגל מהר מאוד להחלטה של אחת מהן – כנופיה מקומית המכנה עצמה "נאמנות עזרא" ומזוהה עם כפר שלם – לחזור לשטח חמושה, ולהחזיר מלחמה.

בתיעוד ממצלמות אבטחה נראים הנאשמים יוצאים מביתם רעולי פנים, מצוידים באלות, סכינים וגז מדמיע. אחד מהם מחזיק רימון רסס וברגע המפגש עם החבורה היריבה, משליך אותו לעברה.

הרימון מתפוצץ, ארבעה נערים נפצעים ורסיסים נפלטים לכל עבר. בנס האירוע לא הסתיים באסון כבד יותר.

יומיים בלבד לאחר מכן, ההסלמה נמשכת. שלושה מהנאשמים קשרו קשר נוסף, הפעם נגד אביו של אחד מהנערים מהצד השני. בתיעוד הזה נראים שניים מהם מצמידים מטען חבלה מאולתר לדלת חנות אופניים שבבעלות האב, רגעים אחר כך המטען מתפוצץ וגורם לנזק כבד לעסק. המטרה, כך נטען בכתב האישום: להטיל פחד ולהבהיר שעם כנופיית נאמנות עזרא לא מתעסקים.

בידי המשטרה והפרקליטות תשתית ראייתית נרחבת: תיעודי השלכת הרימון והנחת המטען, התכתבויות פנימיות של החבורה בוואטסאפ, וגם עדויות הנפגעים עצמם. כעת במשטרה מקווים שמעצר חברי הכנופיה יסמן את תחילת הדרך להחזרת הביטחון לתושבי שכונת התקווה – שכבר זמן רב מתמודדים עם שורה של אירועים פליליים, ורק רוצים לחזור לישון בשקט.

