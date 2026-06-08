תקף אזרח עצור בעודו שיכור: כתב אישום נגד שוטר מהצפון

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שני) כתב אישום נגד שוטר שתקף אזרח ואיים עליו בתחנת משטרה - זאת בעת שהיה בגילופין.

על פי כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בנצרת על ידי עו"ד נעמה לזמי, ב-10 ביולי 2025, הנאשם, ששירת כסייר בתחנת עפולה, ביקש ממפקדיו לבקר מכר שלו שנעצר והובא לתחנה, בזמן שאינו בתפקיד. בקשתו נדחתה אך למרות זאת, הגיע הנאשם לתחנה כשהוא בגילופין, נכנס לתא המעצר בו שהה העצור, שוחח עמו והעביר לו מזון.

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בהמשך נכנס הנאשם לחדר החקירות ושוחח עם החוקר על פרטי תיק של נחקר אחר (שהוא המתלונן) בנוכחותו. לאחר מכן הורה הנאשם למתלונן להתלוות אליו לחדר השירותים בתחנה, שם החל לתשאל אותו על האירוע שבגינו נחקר. בחדר השירותים החל הנאשם להכות את המתלונן באגרופים בצלעותיו וסטר לו מספר פעמים. הנאשם אף קרא ליומנאית התחנה ובנוכחותה המשיך לאיים על המתלונן ולתקוף אותו, עד שנענה לקריאותיה לחדול ממעשיו ולצאת מחדר השירותים.

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עוד עולה מכתב האישום כי בעקבות האירוע הוזעק ראש המשמרת, אשר הרחיק את הנאשם מהתחנה. למחרת האירוע, פנה הנאשם בוואטסאפ לחוקר שטיפל בתיק של המתלונן, במטרה לברר פרטים על החקירה והאם בכוונת המתלונן להגיש נגדו תלונה.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של תקיפה, איומים ושיבוש מהלכי משפט. החקירה נוהלה ע"י צוות צפון במח"ש.