נורתה עקב טעות בזיהוי: פוענח רצח הצעירה מג'סר א-זרקא

מומלצים -

המשטרה הודיעה היום (שני) כי פוענח הרצח של רוזית ג'ורבאן - הצעירה בת ה-23 שנרצחה ביריות, עקב טעות בזיהוי, בכפר ג'סר א-זרקא בחודש שעבר. החשוד ברצח הינו תושב הכפר בן 27. הוגשה נגדו הצהרת תובע.

כאמור, רוזית ג'ורבאן, צעירה בת 23, נרצחה בג'סר א-זרקא בחודש שעבר בדרכה חזרה מהים, כתוצאה מטעות בזיהוי. לאחר חקירה, המשטרה הצליחה בפיענוח האירוע ועצרה את החשוד במעשה, כאשר היום הוגשה נגדו הצהרת תובע.

בתום החקירה הצליחו השוטרים להתחקות אחר החשוד ולהבין את נסיבות הרקע לאירוע שמצביע על סכסוך מוקדם בין החשוד לבין אדם נוסף שהיה במקום. כשהראשון הגיע לבצע ירי - הוא פגע בקורבן באופן שלא היה מכוון כלפיה. החשוד כאמור הינו תושב הכפר בן 27. הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט.

בתום מיצוי כל פעולות החקירה הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית נגד החשוד בביצוע מעשיו והיום כאמור הוגשה נגדו הצהרת תובע תוך כוונה להגיש בימים הקרובים כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

כזכור, באוגוסט האחרון דווח למשטרה על פצועת ירי באורח אנוש ביישוב הערבי, שלאחריו גורמי רפואה קבעו את מותה. מיד עם קבלת הדיווח השוטרים הגיעו למקום והחלו בחקירה. במסגרת החקירה ועם התקדמותה, נחשף כי הקורבן, תושבת הכפר, נרצחה כאמור בזמן שהלכה ברחוב בדרכה חזרה מהים.

דודה של רוזית, שהב שעבן, סיפר על מקרה המוות המיותר "הילדה הייתה עם חברות שלה, הלכו אל הים. כשהן חזרו ירו בה, 50 מטר מהבית שלה היא נרצחה". הוא הוסיף על חוסר האונים בו נמצאים האזרחים הערבים בישראל. "כל יום אנחנו שומעים יריות, כל יום הרוגים, לא יודע לאן נגיע".

במשפחה לא מצליחים לעכל את האובדן והרצח האכזרי, האחיות מספרות על בחורה צעירה עם חלומות רבים שנגדעו באחת.

לצד ג'ורבאן, באותה היממה נרצחו ביריות שלושה קורבנות נוספים בחברה הערבית - עומר אבו חג'אב, אחמד בדראן ומחמוד ג'ראדאת. בינתיים המשטרה, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר האחראי עליה, ממשיכים להבטיח תכנית לאומית אך ברחובות הפחד שולט, האזרחים נותרים חסרי הגנה ומספר הנרצחים רק עולה.