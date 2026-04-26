ערב יום הזיכרון, בית קפה בתל אביב. שלושה חברים יושבים ואוכלים ואז מגיעים קבוצת בני נוער, מתנפלים עליהם ומנסים לשדוד אותם. החשד: כנופיית SSQ. ייתכן וחלק מהמעורבים הם קטינים שנעצרו בימים האחרונים.

מהתיעוד המטריד עולה כי החשודים התנפלו באלימות רבה על הקורבנות, הרביצו, משכו בבגדים ואחד מהם אף השליך כיסא.

לפי סעיף 27א'

נזכיר כי שבעה קטינים נעצרו במהלך סוף השבוע, בחשד למעורבות באירוע אלימות בו נפצעו שני קטינים באורח קל. העצורים הם חברי כנופיית SSQ הפועלת בשכונת שפירא.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לב תל אביב וחוקרי מז"פ הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה ביצעו איסוף ממצאים ופעולות לאיתור המעורבים והחשודים". עוד נמסר כי העצורים הם חמישה קטינים תושבי גוש דן, ומעצרים נוספים צפויים בהמשך.