צעיר בן 16 נרצח בחצור הגלילית, תושב המקום נעצר

צעיר בן 16 נדקר למוות הלילה (בין שבת לראשון) בחצור הגלילית. כוחות משטרה שהוזנקו למקום ביצעו את מעצרו של תושב המקום בן 28 החשוד במעשה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הקורבן, במקור מהיישוב טובא זנגריה, נפצע תחילה באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו בצפת.

רק הבוקר אותרו ללא רוח חיים גבר בן 43 וילד בן 6 במושב אביאל שבחוף הכרמל. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי על פי החשד, האב רצח את בנו ואז שם קץ לחייו.

מחקירה ראשונית עולה כי האם לא שהתה בבית בזמן האירוע, וככל הנראה בני הזוג חיים בנפרד. כוחות המשטרה שהוזעקו לזירה איתרו את הנשק בתוך הבית, ובשלב זה נבדק האם הוחזק ברישיון. המשפחה לא הייתה מוכרת לשירותי הרווחה.