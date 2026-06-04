אירוע חריג בצפון תל אביב: גנב אוטובוס ופגע במספר כלי רכב

תושב פתח תקווה בן 49 נעצר אמש בשעות הערב לחקירה, לאחר שעל פי החשד גנב אוטובוס ציבורי, נהג בו ללא רישיון מתאים והתנגש במספר כלי רכב בצפון תל אביב,כך הודיעה הבוקר (חמישי) המשטרה.

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האירוע התגלגל אמש בשעות הערב, כאשר במשטרה התקבל דיווח על אוטובוס ציבורי שנגנב ממסוף האוטובוסים הממוקם בכביש 2, ממש בכניסה הצפונית לתל אביב. שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון פתחו מיד בסריקות נרחבות ובפעולות מבצעיות לאיתור כלי הרכב הגנוב, מחשש לסיכון ממשי של ציבור הנהגים והולכי הרגל.

המפנה בחיפושים נרשם כעבור זמן קצר, כאשר נהג אוטובוס אחר שהיה בנסיעה הבחין ברכב החשוד נע ברחוב לוי אשכול בעיר, ודיווח על כך באופן מיידי למוקד החירום. השוטרים שהוזנקו למקום איתרו את האוטובוס הגנוב ברחוב לוי אשכול, לאחר שהחשוד כבר הספיק לפגוע במספר כלי רכב פרטיים שעמדו בנתיבו. האירוע החריג הסתיים ללא נפגעים.

השוטרים השתלטו על החשוד, עצרו אותו במקום והובילו אותו לחקירה בתחנת המשטרה. מחקירה ראשונית של נסיבות האירוע עלה כי החשוד נהג באוטובוס כאשר אין ברשותו רישיון נהיגה מתאים. הבוקר המשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד לצורך המשך פעולות החקירה.