תוקפיו של עו"ד קיבלו עונש מקל במיוחד - הוא נשאר נכה לצמיתות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר אתמול (רביעי) עונש מקל במיוחד על אב ובנו שנאשמו בתקיפה האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי לאור יום בפתח ביתו שביפו, כך פורסם לראשונה הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש.

מאז האירוע שהתרחש בחודש יולי האחרון, בן צבי מאושפז בבית החולים לוינשטיין, סובל מנזק מוחי לצמיתות, הוכר כבעל 100% נכות ונזקק לטיפול סיעודי סביב השעון.

הפרקליטות ביקשה להטיל עשר שנות מאסר על הבן, שהיה קטין בעת ביצוע העבירה, ושלוש שנות מאסר על האב. אלא שבית המשפט גזר על הבן ארבע שנות מאסר בפועל בלבד, ועל האב, שביצע את העבירות בזמן שהיה אמור לרצות עבודות שירות - שנתיים מאסר בלבד. בנוסף השניים חויבו בפיצוי כולל של 80 אלף שקלים בלבד. ההערכה היא כי הפרקליטות תערער על העונש שקיבלו השניים.

עו"ד רונן בן צבי הוא קצין משטרה ותיק בדימוס. הוא שירת בימ"ר תל אביב, בלהב 433 ובהמשך הפך לסנגור. הוא אבא לשני חיילים שהקדיש שנים למאבק בפשיעה - ואז הפך בעצמו קורבן לאלימות קשה.