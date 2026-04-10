הפרקליטות הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום נגד משה לחוביץ', תושב ירושלים בן 21, לאחר שפעל מטעם המודיעין האיראני וביצע עבור גורם שקיים עימו קשר משימות שונות בתמורה לתשלום.

על פי האישום, לחוביץ' יצר קשר עם אדם שהציג את עצמו "כמייקל" במסגרת חיפוש אחר עבודה. במהלך הקשר בין השניים, התבקש לבצע משימות, בהן תיעוד וצילום של אתרים ברחבי הארץ, לרבות רעננה וירושלים, בתמורה לתשלומים שהועברו לו במטבעות דיגיטליים - בהיקף של אלפי דולרים.

בנוסף, עלה בכתב האישום כי בשלב מסוים הבין לחוביץ' כי מדובר בגורם הפועל מטעם איראן, אך למרות זאת המשיך בקשר עמו וביצע עבורו משימות שונות - וזאת גם במהלך מבצע "עם כלביא". בנוסף, נהג ללא רישיון.

אמש פרסמנו ציטוטים מחקירתו של עמי גיידרוב, שיואשם בריגול עבור איראן ותכנן לפגוע בראש הממשלה לשעבר בנט. בחקירתו הוא הודה כי ידע מול מי פעל: "חשבתי שזה בסדר בשביל הכסף ואם יקרה משהו חמור, כמו שהיה ב-7 באוקטובר ישראל תדע לצאת מזה", אמר. "זאת העבודה הכי טובה שהייתה לי".

השבוע פרסמה לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש כי ארבעה חיילים בשירות קרבי סדיר נעצרו כחלק מפרשיית ריגול חדשה, בחשד כי פעלו יחד כקבוצה עבור איראן. לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר במגמה ברורה של ניסיונות חדירה למערכת הביטחון ולתוך אזרחים, ומציינת עלייה חדה באיומי הריגול בימים האחרונים.