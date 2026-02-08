תקפו אדם באכזריות תוך שימוש בפיטבול - כי סירב לקנות מהם סמים

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד שני תושבי צפת, בני 24 ו-31, אשר תקפו אדם בעיר בשל סירובו לרכוש סמים. השניים הכו את הקורבן באכזריות וגרמו לו חבלות קשות, תוך שימוש בכלב מסוג פיטבול. בעת שהותו בבית החולים, אחד החשודים איים על הקורבן כי אם יפנה למשטרה ירצח אותו ויפגע בו.

בחודש ינואר האחרון התקבל במשטרת ישראל דיווח על גבר שפונה למרכז הרפואי זיו בצפת כשהוא סובל מחבלות בפניו ובגופו, בעקבות אירוע אלימות חמור בעיר צפת.

מהחקירה עלה כי שני תושבי צפת, בני 24 ו-31, פנו אל הקורבן והציעו לו לרכוש סמים. לאחר שסירב, דרשו ממנו סכום של 150 שקלים. בין הצדדים פרץ ויכוח שבמהלכו תקף אחד החשודים את המתלונן באגרופים ובעיטות, ובהמשך הצטרף אליו החשוד השני. השניים היכו את הקורבן באכזריות בכל חלקי גופו.

עוד עלה מהחקירה כי אחד החשודים החזיק עמו כלב מסוג "פיטבול", שהסתובב סביב הקורבן, תקף ונשך אותו בפניו בעוד בעל הכלב ממשיך לבעוט בו ולדרוך על ראשו. לאחר התקיפה נמלטו החשודים מהמקום, כאשר אחד מהם נמלט מהעיר. הקורבן התפנה עצמאית למרכז הרפואי זיו במצב בינוני, טופל ונזקק לתפרים בראשו.

בהמשך, בעת שהותו של הקורבן בבית החולים, יצרו החשודים עמו קשר טלפוני ודרשו ממנו שלא לשתף פעולה עם המשטרה. אחד מהם אף איים עליו כי אם ילך למשטרה הוא ירצח אותו ויז**ן אותו.

בפעילות של שוטרי מחוז צפון נעצר תחילה אחד החשודים ובהמשך נעצר גם החשוד השני, שנמלט מחוץ לעיר. מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בקריית שמונה, והיום הוגש נגדם כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות בקריית שמונה, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.