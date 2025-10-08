חשודה בנשיכה - ומכחישה: הוארך מעצרה של פעילת המשט לעזה

בית משפט השלום בבאר שבע האריך היום (רביעי) את מעצרה של הפעילה הפרו-פלסטינית הספרדית, משתתפת משט הסיוע לעזה, ריגו סרווייה בשלושה ימים נוספים לאחר שלפי החשד נשכה סוהרת בכלא קציעות. מדובר בפעם השנייה בה מעצרה מוארך, לאחר שכזכור הוארך כבר לפני כיומיים.

החלטת בית המשפט הגיעה למרות שבמשטרה ביקשו להאריך את מעצרה של סרווייה בחמישה ימים.

בבקשת המעצר ייחסו לה תקיפה של עובדת ציבור בכלא קציעות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. פעילת המשט טענה כי הותקפה על ידי סוהרים והכחישה את ההאשמות נגדה בחקירות השונות. לטענתה, תקפו את חברתה, והיא ניסתה להפריד בין הצדדים.

היחידה החוקרת, שסברה כי סיימה את החקירה והעבירה את התיק לעיון תובע, התבקשה לבדוק את טענותיה של החשודה אודות תקיפתה על ידי סוהרים, ולהעביר את התיק לפרקליטות מחוז דרום על מנת לבדוק סוגייה זו. בדיון עלה כי קיימים צילומים של האירוע.

סנגורה של הפעילה ביקש להורות על שחרורה, טען ש"ניפחו את התיק" ואמר כי "אין אינדיקציה בתיק למה הגיעה לכלא קציעות. עצם הגעתה לשם היא לא חוקית. זה כלא שלא מאחסנים בו אפילו מחבלים - ההתנהגות כלפיה לא מאפיינת אנשים נעדרי עבר פלילי".

עוד הוסיף כי "בית המשפט צריך לתת דעתו לעניין הזה...החשודה מכחישה כל קשר לתקיפה. העובדה שלא צפו בצילומי האירוע מדליקה נורה אדומה".

השופט אמיר דורון ציין בדיון שאין לשחררה כתחליף למעצר, ואמר כי "ייתכן ויש צדק בטענת הסנגור שיש להעדיף את גירושה על פני השארתה בישראל לשם הגשת כתב אישום, אלא ששיקול זה הינו שיקול המסור למאשימה ואינו בגדר שיקולי בית משפט".

מנגד, בתגובה לטענות הסנגור, אמר השופט דורון: "לא הוצגה תשתית ראייתית המלמדת על הגעת החשודה למתקן הכליאה שלא כדין. קיימת חזקת תקינות מנהלית לגופי האכיפה. נדמה כי המתואר בדוחות הפעולה ובעדויות המצויים בתיק החקירה יש כדי ללמד על חשד סביר ואף מעבר לכך".

כזכור, ראשית האירוע בשתי פעילות משט הסיוע לעזה שסירבו להיכנס לתא, בעת שנלקחו לבדיקות רפואיות טרם גירושן מישראל. השתיים סירבו לקבל את הטיפול הרפואי, התנגדו למהלך, שכבו על הרצפה, חיבקו זו את זו ותפסו בעמודים בידיים וברגליים.

במהלך ניסיונות הסוהרות להשיבן לתא - השתיים בעטו והמשיכו להתנגד בכוח. אחת מהן, החשודה המרכזית, נשכה את אחת הסוהרות, סייעת רופא שיניים שנקראה לסייע. הסוהרת נזקקה לטיפול רפואי וקיבלה זריקת טטנוס.