מה עומד מאחורי הפיצוץ במסעדת "אללי" בלב תל אביב?

מסעדת היוקרה "אללי", אחת המסעדות הכי מדוברות בתל אביב, הפכה לאחר פתיחתה בשנה האחרונה לשם נרדף ליוקרה, עיצוב נוצץ וקולינריה משובחת, עד שמקרה שארע בתחילת אוגוסט האחרון שינה את התמונה. בתיעוד שחשפה לראשונה הערב (רביעי) ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, ב"מהדורה המרכזית", נראה צעיר רכוב על אופניים חשמליים מתקרב אל הכניסה למסעדה, שולף מתיקו רימון הלם ומיד אחר כך נשמע פיצוץ עז. הרקע למעשה, לפי החשד: סכסוך כספי שמעורב בו גורם הקשור למסעדה.

המסעדה הייתה ריקה מאדם, אך הפיצוץ גרם לבהלה גדולה בקרב הדיירים שבמגדלי היוקרה הסמוכים.

ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב פתחו בחקירה, ובימים האחרונים הוגש כתב אישום נגד ארטיום פומנקו, בן 19 מבת ים, בגין החזקת נשק שלא כדין וניסיון לגרום נזק באמצעות חומר נפיץ.

לפי כתב האישום, פומנקו הגיע באישון לילה כשהוא רכוב על אופניים חשמליים כאמור, שלף את הרימון ויידה אותו לעבר דלת המסעדה, לפני שנמלט מהמקום.

בעל המסעדה מצדו דחה את הטענות, והכחיש כל קשר למקרה או לסכסוך המדובר. אלא שהחקירה העלתה כי כמה ימים קודם לכן נרשם אירוע ירי לעבר המסעדה, כאשר גם אז, במזל, לא היו נפגעים.

כך או כך, שני האירועים שמתרחשים באותו המקום בלב תל אביב, בין מסעדות יוקרה ומגדלים מאובטחים מדגישים עד כמה האלימות מצליחה לחדור לכל מקום. בין היתר, מדובר בבניין המאובטח על ידי השב"כ, שבו מתגורר יו״ר הכנסת אמיר אוחנה ותחילה אף נבדק חשד כי הוא היה יעד הפגיעה. צפו בכתבה המלאה בראש העמוד