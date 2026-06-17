קריסטל בגג הרכב ו-66 אלף שקל בכספת: המשטרה חשפה רשת סחר בסמים שפעלה באזור ירושלים

המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי אזור ירושלים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, בחשד שהפעילו רשת מאורגנת ומתוחכמת לסחר והפצת סמים מסוכנים בהיקף נרחב, כך פרסמה הבוקר (רביעי) לראשונה ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש. המעצר מגיע בתום חקירה סמויה וממושכת שניהלה היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב גלעד.

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החקירה החלה במהלך חודש אפריל האחרון, לאחר שעלה חשד לפעילות פלילית של השניים בתחום הסחר בסמים, בהיקפים המוערכים בלמעלה מ-2 קילוגרמים. במהלך החודשים האחרונים אספו חוקרי היחידה ראיות וגיבשו תשתית מפלילה נגד השניים, תוך שימוש באמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים מתקדמים.

מהחקירה עולה כי השניים ניהלו מערך הפצה משומן, במסגרתו סיפקו סמים ללקוחות באזור ירושלים ומעלה אדומים על פי הזמנות מראש. לשם כך, השתמשו בטלפונים מבצעיים ובכלי רכב ייעודיים. במהלך התקופה הסמויה, המשטרה עצרה גם מספר רב של לקוחות שרכשו מהם סמים, וחלקם קשרו את החשודים לעסקאות רבות שבוצעו בחצי השנה האחרונה.

אתמול (שלישי) הפכה החקירה לגלויה. שוטרים, בלשים ולוחמי יס"מ גלעד, יחד עם שוטרי תחנת מעלה אדומים ובסיוע כוחות ימ"ר ש"י, מג"ב ושב"ס, פשטו על בתי החשודים ועצרו אותם.

במהלך החיפושים בבתיהם נתפסה כספת שהכילה כ-66,000 שקלים ו-400 דולר במזומן, אשר על פי החשד מקורם בפעילות הפלילית. בנוסף, נתפסו טלפונים "מבצעיים" והרכב ששימש לביצוע העסקאות. בחיפוש קפדני שנערך בתוך הרכב, גילו השוטרים מעל 10 גרם של סם מסוג "קריסטל", כשהוא מוסלק ומחבוא בתוך גג המכונית.

במסגרת הפרשה נעצרו לחקירה שלושה חשודים נוספים, בחשד שרכשו סמים מהרשת לאורך תקופת החקירה. שני החשודים המרכזיים הובאו היום לבית המשפט, ומעצרם הוארך בשישה ימים להמשך פעולות החקירה.