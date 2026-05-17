אדם שהפגין אמש נגד הממשלה נעצר בכיכר פריז בירושלים בחשד שחילק לעוברים ושבים מחזיקי מפתחות דמויי איבר מין גברי עם דיוקנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - והכתוב Dictator.

במשטרה טוענים כי הציע אותם גם לקבוצת קטינות אשר נבוכו מכך. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו.

במשטרה ביקשו להרחיקו מהאזור למשך 45 יום, בית משפט קיבל חלקית את הבקשה והורה על הרחקתו מבית ראש הממשלה ורחוב בלפור/כיכר פריז למשך שלושה שבועות.