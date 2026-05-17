המחאה בירושלים: מחזיק מפתחות פרובוקטיבי עם דיוקן נתניהו הוביל למעצר מפגין
חשד להטרדה מינית: אדם שהפגין נגד הממשלה נעצר בכיכר פריז בירושלים בחשד כי חילק לעוברים ושבים מחזיק מפתחות דמוי איבר מין גברי עם דיוקנו של רה"מ והכיתוב Dictator • הוא הכחיש את המיוחס לו
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
1 דקות קריאה
אדם שהפגין אמש נגד הממשלה נעצר בכיכר פריז בירושלים בחשד שחילק לעוברים ושבים מחזיקי מפתחות דמויי איבר מין גברי עם דיוקנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - והכתוב Dictator.
במשטרה טוענים כי הציע אותם גם לקבוצת קטינות אשר נבוכו מכך. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו.
במשטרה ביקשו להרחיקו מהאזור למשך 45 יום, בית משפט קיבל חלקית את הבקשה והורה על הרחקתו מבית ראש הממשלה ורחוב בלפור/כיכר פריז למשך שלושה שבועות.
