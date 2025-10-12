גבר בן 46 מבני ברק נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים

בית המשפט האריך היום (ראשון) בשנית את מעצרו של רוני סמדר, תושב בני ברק בן 46, החשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בעיר. החשוד נעצר ונחקר בחקירה יזומה בשבוע שעבר, כאשר בסיום החקירה נכלא ומעצרו הוארך.

המשטרה פתחה בחקירה יזומה כאמור ביום רביעי בשבוע שעבר, כאשר השוטרים איתרו את החשוד - רוני סמדר, בן 46 תושב בני ברק - ועצרו אותו בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים.

החשוד הובא לחקירה במחלק משפחה ועבירות מין בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא ומעצרו הוארך. הבוקר בית-משפט השלום בתל אביב האריך כאמור בשנית את מעצרו עד ל-16 באוקטובר.

המשטרה קוראת לכל מי שנפגע מהחשוד ששמו רוני סמדר או שיודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב, להתקשר לטלפון 050-5065976 או לשלוח הודעת ווטסאפ לאותו מספר, וכן להגיע להגיש תלונה במשטרת רמת גן-בני ברק.