חילוץ הישראלים מקלקיליה: בין החשודים שנכנסו לכפר - חייל מילואים חמוש בשירות פעיל שהגיע למקום עם נשקו האישי מסוג M-16. כך פרסמה לראשונה היום (שלישי) ראש תחום פלילים לי עייש. נשקו של המשרת נתפס.

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נשקו הצבאי של משרת המילואים נתפס מנהלית, דיווח הועבר למצ"ח. תשעה מהחשודים שנחקרו לאחר שנכנסו לשטח A שוחררו בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מיהודה ושומרון. חשוד נוסף יובא היום לדיון בהארכת מעצרו.

"יש חשד לחטיפה, מתחילים להקיף אותנו": הקלטת השיחה למוקד 100

אחד מהמעורבים באירוע התקשר למוקד 100 כשהישראלים שהו בלב הכפר, וסיפר למוקדנית כי "יש חשד לחטיפה, אנחנו מחפשים את האופנוע ואני רואה אותו". הישראלי הוסיף כי הקבוצה נכנסה לקלקיליה על גבי ארבעה רכבים: "מתחילים להקיף אותנו ערבים, בכניסה אמרנו לחיילים שאנחנו מזהים את האיתורן", והוסיף כי החיילים ממתינים לאישור להיכנס למקום. "צריכים עזרה", אמר.

כאמור, אמש נכנסו עשרה אזרחים ישראלים לקלקיליה שבשומרון בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. לאחר שהתושבים המקומיים זיהו כי מדובר באזרחים ישראלים, החלו עשרות מתקהלים להתאסף סביבם, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב הישראליים ולכתר אותם.

כלל האזרחים חולצו מהעיר והועברו להמשך טיפול ובירור על ידי כוחות הביטחון. בהמשך הפעילות אותר האופנוע הגנוב על ידי לוחמי מג"ב איו"ש והושב לבעליו החוקיים.