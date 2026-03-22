פרסום ראשון: פיגוע סוכל בחמישי האחרון במרכז הארץ

פרסום ראשון: לוחמי הימ"מ עם שוטרי תחנת כפר קאסם ממחוז מרכז עצרו ביום חמישי האחרון סמוך לראש העין חשוד בן 39, ששהה בארץ באופן בלתי חוקי ומיוחס לו תכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי.

על פי החשד, החשוד כבר נערך לביצוע הפיגוע ואף הנחה בן משפחה כיצד לנהוג עם גופתו לאחריו. העצור הועבר לחקירת השב"כ, שבחן את האינדיקציות המודיעיניות שהובילו למניעת הפיגוע.

רק הבוקר דווח כי המשטרה ושב"כ עצרו ארבעה תושבי אום אל-פאחם בשנות ה-20 לחייהם בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע.

בעת חקירתם על ידי השב"כ, עלה כי הארבעה רכשו כלי מסוג איירסופט, עליו התאמנו כדי לדמות ירי בנשק אמיתי. בהמשך החקירה נתפסו כלי נשק נוספים - שני אקדחים, רובה אוטומטי 'קרלו', רובה M-16, כדורים ומחסניות.

עם תום החקירה, הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד החשודים, ובימים הקרובים צפויה להגיש כתב אישום נגדם, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים.