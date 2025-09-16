פרסום ראשון: כמה אלכוהול נמצא בדמו של גידי גוב?

מומלצים -

ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה היום (שלישי) במהדורה המרכזית כי תוצאות בדיקת הינשוף של גידי גוב עומדות על הרף הנמוך היחסי מבחינת החריגה בכמת האלכוהול.

למעשה, החריגה מהגבול המותר עמדה על כ-6% בלבד. בבדיקת הינשוף נמצאו אצל גוב 308 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף - 18 מיקרוגרם מעל הרף המותר בחוק.

כזכור, אמש התנגש גוב בשמונה כלי רכב שונים בנסיעה בנתיבי איילון בתום הופעה בתל אביב - ופצע קל חמישה בני אדם. רישיונו נשלל ל-60 יום. הוא לא התייצב לשימוע שנקבע לו בטענה כי לא חש בטוב, לאחר התאונה שהתרחשה.