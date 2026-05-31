פרץ למסעדה של אייל שני - וגנב את הקופה עם הכסף | תיעוד

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד תושב מזרח ירושלים בחשד שפרץ למסעדה של השף אייל שני במרכז תל אביב - וגנב מהמקום קופה שהכילה כסף.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי החשד, בתאריך 22 במאי נכנס החשוד למסעדת "גילה וננסי" השוכנת ברחוב לבונטין דרך חלון הכניסה אותו ניפץ - וגנב קופה שהכילה כסף. שוטרי הסיור של תחנת לב ת"א במרחב ירקון הגיעו למקום יחד עם חוקרי מז"פ, פתחו בחקירה ואספו ראיות וממצאים מהזירה.

החוקרים הצליחו להתחקות אחר זהותו של החשוד, תושב מזרח ירושלים בן 34, והוא נעצר חמישה ימים מאוחר יותר. בתום חקירתו בתחנה הוא נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט.

הבוקר הגישה יחידת התביעות של מחוז ת"א כתב אישום חמור נגד החשוד בגין עבירות של התפרצות לעסק, גניבה וגרימת נזק במזיד. עם הגשת כתב האישום ביקשה המשטרה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.