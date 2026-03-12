מבצע דרמטי: האב חטף את שתי הפעוטות לשטחים - ונעצר ברגע האחרון

מקרה חריג באשדוד: מקרה אלימות בין בני זוג בעיר הדרדר במהירות, כשהחשוד לקח את שתי בנותיו הפעוטות, בת שלוש ובת שנה, ונמלט איתם לשטחים. המקרה דווח הבוקר (חמישי) למשטרה, שטיפלה באירוע.

שוטרי תחנת אשדוד ותחנת חברון שטיפלו באירוע, ניסו להתחקות אחרי מסלול נסיעה של הרכב עם החשוד והבנות, ובוצעו חסימות בצירי תנועה במרחב יהודה. באמצעות מידע מודיעיני, בלשי תחנת חברון בסיוע לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, הגיעו לכפר בית עווא, ואיתרו את החשוד, בן 31, ואת הילדות.

בבית נמצאו כאמור הילדות, כשהן בריאות ושלמות. הן נלקחו על ידי בלשי המשטרה ברכבה של האם, ויועברו חזרה לרשותה. החשוד יועבר לחקירה בתחנת אשדוד.

מהמשטרה נמסר כי השוטרים ימשיכו לפעול בנחישות, בהתקפיות ובמקצועיות רבה, תוך מיצוי יכולות מודיעיניות וחקירתיות מהירות על מנת לסכל פעילות עבריינית ומעצרם של חשודים המעורבים בכך, תוך סיוע למחוזות משטרת ישראל באשר הם ובמטרה להגביר את ביטחונו ושלומו של הציבור.