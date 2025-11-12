הישראלים שהגיעו עד תאילנד - וגילו שחופשתם לא הוזמנה עבורם

תחקיר החופשה שהסתבכה: ישראלים רכשו במיטב כספם נופש מפנק בתאילנד דרך סוכן הנסיעות ינון עודי, וכשהגיעו למלון ביעד האקזוטי - גילו שהחופשה לא הוזמנה עבורם, ונשארו ללא כספם. גילה צוקרון גולן פרסמה הערב (רביעי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים, התחקיר של עמית רשמן.

ענת, לקוחה של סוכן הנסיעות ינון עודי, מספרת שלא קיבלה דבר למרות ששילמה על הכל - והיא לא היחידה. בני זוג טוענים שכשהגיעו למלון שהוזמן עבורם, גילו שההזמנה כלל לא קיימת, ונאלצו למצוא מקום לינה אחר ברגע האחרון.

המקרה של ד׳ מוזר מכולם. הוא מכיר את עודי כבר שנים, ובעבר אפילו סגר עימו חופשה מוצלחת. במהלך החודשים לאחר שהזמין את החופשה - ד׳ ביקש לבטלה, ולמרות שהאפשרות קיימת בהסכם הכספים - לדבריו הם לא הוחזרו לו עד היום.

ינון עודי מצדו, לא מכחיש את הטענות. הוא הודה כי הוא חייב כסף למספר לקוחות, אך טוען שהוא פועל להחזיר את הסכומים בהקדם. הלקוחות, שכבר שמעו את ההבטחות בעבר, תוהים אם אכן יקוימו.

