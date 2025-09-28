העונש של הקצין על מעצר מחלקות העלונים בביה"כ של אדלשטיין

מעצר הנשים שחילקו עלונים בבית הכנסת שבו מתפלל חבר הכנסת יולי אדלשטיין עורר סערה רבה בשנה שעברה והוביל לחקירה של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (ראשון) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי מפקד תחנת גלילות סגן-ניצב יניב וולבוביץ' וסגנו רב-פקד משה קרסקו, קיבלו הערה פיקודית בשל האירוע.

ל-i24NEWS נודע, כי מח"ש סגרה את החקירה - והמליצה על הליך משמעתי נגד השניים. עוד נודע, כי מהחקירה עלה שהמפקד וסגנו לא צפו במצלמות מבית הכנסת, טרם הורו על המעצר. בהערה נכתב כי היא ניתנה בגין "שיקול דעת, מקצועיות ובקרה" לקויים של השניים.

כזכור, השלוש נעצרו לאחר שחילקו בבית הכנסת עלונים הקוראים לשחרור החטופים. לאחר מעצרן, הם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בגלילות. עשרות פעילים הגיעו למקום למחות, עם קריאות כגון: "שוטר לא מקבל פקודות מחבל" - כשהם מתכוונים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.