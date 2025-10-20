בני זוג מכרמיאל קברו והעלימו את גופת האם ניצולת השואה

בני זוג מכרמיאל נעצרו לאחר שנחשד כי העלימו את גופתה של אימה של האישה - ניצולת שואה בת 93 - במטרה להמשיך ולקבל את הכספים שהועברו לה ממוסדות שונים בישראל וגרמניה בשל היותה ניצולת שואה. בתום חקירה שנמשכה מספר שבועות, איתרו שוטרי המחוז הצפוני את גופת המנוחה בבור בעומק של כשלושה מטרים בחצר הבית.

במהלך חודש ספטמבר השנה התקבל במשטרת ישראל דיווח על חשש לחייה של ניצולת שואה בת 93, שהתגוררה בכרמיאל יחד עם בתה ובן זוגה של הבת. הדיווח הגיע לאחר שקרובי משפחתה קיבלו מהשניים גרסאות סותרות בנוגע למצבה הרפואי של הקשישה.

עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי המחוז הצפוני לכתובת של ניצולת השואה, שם פגשו בביתה ובבן זוגה -כשסביבם מה שהוגדר על ידי אחד החוקרים כ"בית אימה" - מלא קורי עכביש וחלונות אטומים בסלוטייפ.

השניים טענו כי האם הלכה לעולמה, אך מסרו גרסאות מחשידות באשר למקום קבורתה. הם נעצרו לחקירה, וביחידת הלוחמה בפשיעה של מרחב גליל (יל"פ) הוקם צוות חקירה מיוחד במטרה להתחקות אחר נסיבות האירוע ולאתר את גופת האם.

במהלך החקירה סיפרו החשודים כי האם נפטרה בשיבה טובה בחודש אפריל 2024, וכי הובאה לקבורה בעיר אחרת - אך אמרו שהם אינם מעוניינים לחשוף את מיקום הקבר. חוקרי היחידה איתרו סתירות רבות בגרסאותיהם, שהעלו חשד כבד באשר למקום הימצאה האמיתי של המנוחה.

לאחר שהבינו החוקרים כי בן זוגה של הבת היה זה שהעלים את גופת האם - הוא שם קץ לחייו בתאו בבית המעצר.

דוברות המשטרה

חוקרי היחידה המשיכו בחקירה המורכבת, גבו עדויות רבות וביצעו חיפושים נרחבים. במהלכם הבחינו בבור עמוק ולא מוסבר בחצר הבית. על בסיס ראיות נוספות שהצביעו על כך שמקום קבורתה של הקשישה קרוב לבית, הוחלט להתמקד באזור זה - בניגוד לטענות המשפחה.

כשבועיים לאחר פתיחת החקירה, ובסיוע כלבי משטרה, אמצעים טכנולוגיים וכלי צמ"ה, נמצאה גופתה של המנוחה קבורה בעומק של כשלושה מטרים באדמת החצר.

מיד עם הוצאת הגופה וטרם שליחתה למכון לרפואה משפטית באבו כביר, ערכו השוטרים והגורמים שסייעו באיתור טקס ומרגש לכבודה של המנוחה, במהלכו - כשנה וחצי לאחר מותה בשיבה טובה - נאמר עליה קדיש בביתה.

על פי החשד, קבורתה של ניצולת השואה נערכה שלא על פי דין, במטרה להונות את המדינה ולקבל כספים מגופים שונים שהוענקו לה בשל גילה והיותה ניצולת שואה. נגד הבת, בת 64, נמשך ההליך הפלילי בליווי הפרקליטות, והיא חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט, אי-דיווח והפרת חובה חקוקה.

"המנוחה נקברה בשטח הבית, כשכל מטרת המעשה הייתה בצע כסף. מדובר בכספים שהתקבלו מהמדינה ומגרמניה, כ-18 אלף שקלים בחודש, במשך תקופה ארוכה לאחר מותה", מסר גורם במשטרה. עוד מציינים במשטרה כי בשלב זה נשללה אפשרות של אירוע פלילי במובן של רצח - אך ממתינים לתוצאה סופית של נתיחת הגופה במכון לרפואה משפטית.

רפ"ק אלון ראובני, מפקד יל"פ גליל, סיכם: "במהלך 26 שנות שירותי במשטרת ישראל נחשפתי לאירועי קשים, אך אירוע זה הוא מהקשים שביניהם, בו קוברים ניצולת שואה בת 93 בחצר ביתה ועוד על ידי בני משפחתה. נפלה בחלקנו הזכות כשוטרי יל"פ גליל למצוא את הגופה ובסופו של דבר להביאה לקבר ישראל".