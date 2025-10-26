חקירה סמויה, קרבות תרנגולים ומעצר: פרשיית התעללות במרכז

פרשייה חמורה של חשד להתעללות בבעלי חיים נחשפה היום (ראשון), במסגרתה הוחזקו בכלובים כ-150 תרנגולים לצורך הימורים של "קרבות תרנגולים" בזירה, מתחם חקלאי סמוך לנס ציונה, שנבנתה במיוחד על ידי נתינים זרים. בתום חקירה סמויה שעניינה חשד להתעללות בבעלי חיים הם נעצרו במקום.

במהלך החקירה פשטו שוטרי מחוז מרכז יחד עם גורמי אכיפה נוספים על מתחם חקלאי סמוך לנס ציונה כאמור, בו איתרו כ-150 תרנגולים שהוחזקו בכלובים בתת-תנאים ושתי זירות בהן התקיימו, לפי החשד, קרבות תרנגולים בלתי חוקיים, לרוב בימי שישי.

בתוך כך, השוטרים תפסו במתחם שני נתינים זרים, כאמור, החשודים בהפעלת המקום. החשודים הועברו לחקירה יחד עם בעל המתחם, בסיומה יועברו ממצאיה להליך תביעה של הגופים המוסמכים.