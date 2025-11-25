צעיר פלסטיני נגד דורון מדלי: "הוא פגע בי מינית"
על פי כתב התביעה, מדלי הציע לצעיר הפלסטיני כסף וסמים לאחר שתקף אותו מינית • כתבתנו הפלילית לי עייש עם ההתכתבויות שבמרכז הפרשה • צפו בדיווח המלא מתוך המהדורה המרכזית
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
היוצר המוזיקלי דורון מדלי עומד בפני תביעה על סך 400 אלף שקלים מצעיר פלסטיני, הטוען כי מדלי תקף אותו מינית, ובתמורה לכך הציע לו כסף וסמים. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הביאה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את ההתכתבויות שבמרכז הפרשה.
הפרטים המלאים - בסרטון בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות