צעיר פלסטיני נגד דורון מדלי: "הוא פגע בי מינית"

היוצר המוזיקלי דורון מדלי עומד בפני תביעה על סך 400 אלף שקלים מצעיר פלסטיני, הטוען כי מדלי תקף אותו מינית, ובתמורה לכך הציע לו כסף וסמים. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הביאה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את ההתכתבויות שבמרכז הפרשה.

