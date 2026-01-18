זמר מוכר עוכב לחקירה לאחר שסכין נמצאה ברכבו

זמר מוכר עוכב אמש (שבת) לחקירה בחיפה, לאחר שסכין אותרה ברכבו. הרכב נעצר לבדיקה שגרתית במחסום, והסכין אותרה בתא הכפפות. בחקירתו, טען הזמר כי מדובר ב"סכין ישנה - לא ידעתי שהיא שם".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי נעצר בחשד שתקף את שורד השבי רום ברסלבסקי. התקרית אירעה לפי החשד במועדון בתל אביב, אחרי הופעה של קדרי. החשוד, דיוויד זיטון, עוכב לחקירה וגם ברסלבסקי מסר עדות במשטרה.

האירוע התרחש במסגרת מסיבה פרטית של הזמרת במועדון Hive בשדרות רוטשילד בתל אביב. שורד השבי ניסה להיכנס למקום יחד עם חבר לאחר ההופעה וסורב. בשלב מסוים במהלך הלילה, החבר ניסה פעם נוספת לברר את אפשרות הכניסה ואז השניים הותקפו.