אירוע אלימות חריג התרחש אתמול (שני) בתיכון מעורב ברמלה, הנחשב לאחד המוסדות הבולטים בעיר. במהלך התקרית, תלמיד נדקר ונפצע באורח קל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירה ועצרו שני חשודים במעורבות באירוע. בעקבות המקרה, הנהלת בית הספר הודיעה כי הלימודים לא יתקיימו כסדרם - התלמידים יתייצבו בשעה 11:00 לשיחה עם הצוות החינוכי ולאחר מכן ישוחררו לבתיהם. בשל התקרית, הוצבו ניידות אבטחת מוסדות מול בית הספר.

מהחקירה הראשונית עולה, כי במהלך הטיפול של הצוות החינוכי בסכסוך בין תלמידים, הגיעו למקום בני משפחה והתפתחה קטטה בין הצדדים מחוץ לכיתות הלימוד.

גורם במשטרה הדגיש בשיחה עם i24NEWS: "ככה הכל מתחיל, סכסוך ילדים בבית ספר וניסיון לרצח - המאבק הלאומי הוא לא סיסמא, וחשוב שכולם יכנסו מתחת לאלונקה".