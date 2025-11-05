נסגר התיק בפרשת התינוק מגבעת זאב; ההורים זועמים: "טיוח"

כחצי שנה לאחר המקרה: המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה היום (רביעי) למשפחתו של התינוק שנפטר בגבעת זאב ולבאת כוחה כי עם תום החקירה ובחינה יסודית של כלל חומר הראיות בעניין נסיבות המוות - לא נמצאה תשתית לקיומה של עבירה פלילית מצד מי מהשוטרים שנכחו באירוע ונחשדו. המשפחה תקפה בחריפות את ההחלטה וטענה לטיוח.

הפגישה כאמור התקיימה על רקע חקירה לפיה החשד הוא כי שוטרים שערכו פשיטה בבית של חשוד בעבירות כלכליות, אביו של התינוק המנוח, באפריל האחרון, לכאורה הביאו למות התינוק.

בפגישה נמסר כי עם תום החקירה ובחינה יסודית של כלל חומר הראיות בעניין נסיבות המוות - לא נמצאה תשתית לקיומה של עבירה פלילית מצד מי מהשוטרים שהשתתפו בחיפוש ונכחו באירוע כאמור.

עורכת הדין המייצגת את הורי הפעוט, שני אלגרבלי, מסרה כי "מהעובדות בשטח עולה מצב לא נוח של ניסיון לטייח את העובדות בתיק על ידי מח"ש".

"מדובר במקרה מצער שהתוצאות הטראגיות בו הן השלכה של חיפוש שנערך על ידי שוטרי משטרת ישראל שלא כדין ובסוף התחושה היא שאין כל גוף שפועל למען הצדק עבור המשפחה שמתמודדת באופן יום יומי עם האובדן. אנחנו נלמד את ההחלטה ואת ההוכחות בתיק, וכמובן שיוגש ערר ואנחנו לא נוותר עד שייעשה צדק לאריאל המנוח", הוסיפה.

נזכיר כי בחודש אפריל האחרון פעוט בן כשבעה חודשים אותר ללא רוח חיים כאמור, בבית שבגזעת זאב כשמעליו שמיכה. החשד היה כי בעת פשיטה משטרתית בבית חשוד בעבירות כלכליות, במהלכה ביצעו שוטרים חיפוש בחדרי הבית ואב התינוק עוכב לחקירה - השוטרים הם אלו שלכאורה השליכו את השמיכה על הפעוט וגרמו למותו.