"לא אמרה לי דבר": הפצ"רית לא שיתפה את סגנה בהדלפה?

תא"ל גל עשהאל, סגן הפצ"רית לשעבר נחקר באזהרה הערב (חמישי) במסגרת הפרשה. בימים האחרונים הוא מסר עדות פתוחה, כאשר ההחלטה לזמן אותו הפעם לחקירה באזהרה - הגיעה לאור הגרסאות הסותרות של המעורבים.

היום החוקרים ערכו עימות בין הפצ"רית לבין התובע הצבאי לשעבר, אל"מ סולומש, ששוחרר אמש. עימות צפוי להתקיים גם בין התובע הצבאי לשעבר לבין תא"ל עשהאל- שכן רצו לקיים כבר אתמול מה שבסוף לא יצא לפועל.

"הבדיקה החלה בסמוך להדלפת הסרטון, היועמ"שית הפנתה את הבירור אלינו והוחלט על בדיקה מקדימה בהתאם להנחייתה", אמר תא"ל עשהאל בחקירתו, "לא טיפלתי בתיק שדה תימן ולכן גם לא נמצאתי בניגוד עניינים. נבחרתי ללוות את האירוע לאור הריחוק".

"הבדיקה הייתה מקיפה ועניינית, לא ידעתי מה מקור ההדלפה. הפצ"רית לא אמרה לי דבר ולא חצי דבר, ולא רק היא", חשף, "אף אחד מבכירי הפרקליטות הצבאית לא אמר לי דבר על מקור ההדלפה".

