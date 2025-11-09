נותר אבוד מאחור: הנער שנדקר באשדוד משחזר את רגעי האימה

ארבעה ימים אחרי התקרית החמורה בה נער בן 16 נדקר ונפצע באורח בינוני בבית ספרו שבאשדוד, כתבת i24NEWS טל סבג שוחחה איתו. בריאיון ששודר הערב (ראשון) ב"המהדורה המרכזית" ניקה, הנער שנדקר, שחזר את רגעי האימה והדף את הטענות שהסכין הייתה בבעלותו.

כזכור, כתב אישום הוגש מוקדם יותר היום נגד קטין, תלמיד בית ספר באשדוד, שפצע קטין אחר באמצעות סכין במסדרון בית הספר.

חוקרי משטרת תחנת אשדוד פתחו בחקירה לפני מספר ימים, עם קבלת דיווח בדבר חשד לאירוע קטטה ודקירה של קטין אחר בשטח בבית ספר תיכון בעיר. על פי כתב האישום, החל ויכוח בין הקורבן לנאשם בין כותלי בית הספר אשר הוביל לקטטה, דקירה ופציעתו של הקורבן באמצעות סכין.

עורך דינו של הנאשם הגיב על המקרה: "היום הוגש כתב אישום נגד הלקוח שלי יחד עם בקשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. התיק הזה נחקר תחילה כתיק ניסיון רצח ועתה ברור לכולם שהנסיבות הן שונות לחלוטין - וזאת לאור כתב האישום שהוגש בסופו של יום".

"כפי שכבר ציינתי, ללקוח שלי עומדת טענה מובהקת של הגנה עצמית שתתברר במהלך המשפט. נלמד את חומר הראיות ונתייחס לכך בבית המשפט", הוסיף.

דקירות ואירועי אלימות בבית הספר הפכו לעניין שבשגרה כמעט - עם שלושה מקרים מזעזעים רק בשבועיים האחרונים. ללא טיפול מיידי ורציני בעבריינות במוסדות החינוך, נראה שהתופעה כבר הופכת לטרנד.

