פרסום ראשון: חוקרת של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מוסרת בשעה זו עדות בפני צוות הבדיקה החיצוני שהוקם ברשות התחרות. העדות מתקיימת במסגרת חקירת פרשת מקורבי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והטענות שנחשפו בה לקיומו של קשר אינטימי בין חוקרת בתיק לבין עד תביעה מרכזי.

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כזכור, בחודש שעבר נחשף ב-i24NEWS כי נציב שב"ס, קובי יעקובי, טען בשימוע ובמכתב ליועצת המשפטית לממשלה כי עד התביעה המרכזי שהעיד נגדו ניהל קשר אינטימי עם חוקרת מח"ש שלקחה חלק בניהול התיק.

יעקובי דרש מהיועמ"שית להורות על חקירת השניים ולבחון מחדש את התיק נגדו לאור ניגוד העניינים. בעוד שעד התביעה הכחיש את הטענות בתוקף, התייצבותה של החוקרת למתן עדות מסמנת שלב חדש בבדיקת הפרשה.

עורך דינה של החוקרת, אסף שרעף, מסר בתגובה: "החוקרת לא תגיב, היא תמסור את גרסתה. מדובר בתיק ברור, החוקרת סך הכל חקרה את הפרשה, לנאשם לא היתה כל טענה ולכן הכי קל להאשים את מי שחקר אותו".

הרקע: כתב החשדות נגד יעקובי והטענות לכשלים בחקירה

הבדיקה הנוכחית מתנהלת ברקע החלטת היועצת המשפטית לממשלה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס יעקובי בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט. על פי כתב החשדות, עוזר המפכ"ל לשעבר נצ"מ ליאור אבודרהם, עדכן את יעקבי בדבר קיומה של חקירה סמויה נגד נצ"מ אבישי מועלם - מידע שיעקבי מיהר להעביר למועלם ובכך הביא לחשיפתה של החקירה.

מנגד, יעקובי הכחיש בחקירתו כי ידע על החקירה הסמויה וטען שאבודרהם עדכן אותו אך ורק על כך שלא ניתן לקדם את מועלם בשל כישלון בפוליגרף תעסוקתי, וזאת על רקע יחסים עם פקודה.

הגרסה של יעקובי נתמכה בתצהירים של המזכיר הביטחוני של השר, ניצב סמי מרציאנו, ושל עו"ד איציק כהן, אשר העידו כי שמעו בזמן אמת שאלו הסיבות לעיכוב המינוי של מועלם, אך מח"ש סירבה בזמנו לזמן את השניים לעדות רשמית.