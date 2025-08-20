הונאת הביטוח הלאומי: שופטי כדורגל ו-3 מנהלי קבוצות נחקרו

מומלצים -

פרשת הכדורגלנים מסתעפת: הביטוח הלאומי הודיע היום (רביעי) כי תוך כדי תהליך החקירה בפרשה, נמצאו ראיות מפלילות שהרחיבו את החקירה גם לשופטי כדורגל ומבקרי שופטים, חלקם אף הודו במעשיהם. כמו כן, נמצא כי אדם התחזה לרופא באחת מהקבוצות בליגת העל וזייף מסמכים לביטוח לאומי, עבור השחקנים.

בחודש מאי האחרון, הפכה חקירת הביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון לגלויה. אז פורסם כי שחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדים בקבלת נכויות במרמה מהביטוח הלאומי, על נכויות פיקטיביות, שלא היו. עד כה נחקרו כ-50 שחקנים, חלקם הגיעו מספר פעמים לחקירה. במסגרת החקירות, הוטחו בפני החשודים התכתבויות שלהם עם עורך דין, המצביעות על מודעות של חלקם "לקשר השוחדי" שבין עורך הדין שמייצג אותם ובין הרופא הפוסק.

חלק משחקני הכדורגל הוציאו צו איסור פרסום כדי ששמם לא יפורסם. כאמור, מההתכתבויות עולה כי אצל חלקם קיימת מודעות לשיטת השוחד של עורך הדין והרופא. כך למשל, מבין הממצאים עלתה התכתבות בה עורך הדין כתב לשחקן את המשפט: "אם לא החרדים והערבים אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי" והשחקן השיב: "צודק". ציטוט נוסף מהוצג בפני אחד החשודים: "עד שלא יהיו לו (לשחקן) שלושה בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר, בעזרת השם, גם אצלך".

כאמור, בחקירה המשותפת של חוקרי הביטוח הלאומי עם היחידה לפשעים נמצא שגם שופטי כדורגל ומבקרי שופטים נחקרו בפרשייה ואף הודו במיוחס להם. בנוסף, אמש נחקרו שלושה מנהלי קבוצות: הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה. חלק מהכספים ששילם הביטוח הלאומי הועברו ישירות לקבוצה שהתחייבה להשיב את הכספים שנלקחו שלא כדין.

בקבוצה אחרת, גם היא בליגת העל - נמצא כי היא מעסיקה "רופא" שנכשל מספר פעמים בבחינות ההסמכה של משרד הבריאות. אותה אדם התחזה לרופא בקבוצה והנפיק אישורים רפואיים לשחקנים על מנת שיגישו אותם לביטוח הלאומי. חוקרי הביטוח הלאומי ויל"פ ציון מצאו שהוא עשה שימוש בחותמות של רופאים אחרים מוסמכים.

יצויין, התיק מלווה מתחילתו על ידי פרקליטות מחוז דרום פלילי על ידי פרקליט מלווה צמוד. אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי מסר: "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון, החקירה תפסה תאוצה, החוקרים עבדו לילות כימים כדי לפרוק את כל חומרי המדיה שברשות החשודים, עיבדו את הנתונים והמשיכו לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".