מאט את הרכב ושולף אקדח לעבר המפגינים: תיעוד חריג מ"יום הזעם החרדי" ליד ירושלים

שוטרי מחוז ירושלים עצרו במהלך הלילה שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במהלך מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול בכביש 1, כך הודיעה הבוקר (חמישי) משטרת ישראל.

המשטרה פתחה בחקירה מואצת בעקבות סרטונים ותיעודים שהופצו באופן נרחב ברשתות החברתיות, בהם נצפו שני מקרים שונים של שליפת נשק ואיומים ישירים לעבר המפגינים החרדים.

החשוד הראשון נחקר באזהרה, נשקו האישי נתפס על ידי השוטרים, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. החשוד השני, שמחקירתו הראשונית עלה כי אינו מחזיק ברישיון נשק, נמצא תחת חקירה לבדיקת נסיבות האירוע והחשד שעלה נגדו.

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בתוך כך, ביום המחאה היו מספר מהומות. אירוע אחד החל כאשר שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו לבדיקה שגרתית רכב שעורר את חשדם. בבדיקה התברר כי הנהג, תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחיו, נוהג ברכב ללא טסט בתוקף מזה למעלה משנה. השוטרים רשמו לנהג דו"ח תנועה כחוק ושיחררו אותו לדרכו.

אלא שזמן קצר לאחר מכן, הגיעו למעבר מכבים מאות חרדים קיצוניים והחלו להפר את הסדר בצורה קשה. המפגינים תקפו ניידת משטרה שהייתה במקום וניקבו את גלגליה. בתיעודים מהזירה נראו עימותים פיזיים קשים בין המתפרעים לשוטרים. בעקבות חומרת המצב, הוזעקו למקום כוחות תגבור גדולים של לוחמי יס"מ ואף חיילי צה"ל, שפעלו במשך שעות להשבת הסדר על כנו.

כזכורף אתמול יצאו שיירות של מאות מפגינים חרדים מעשרות מוקדים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10. לאורך צירי התנועה המרכזיים נרשמו חיכוכים וקטטות בין אזרחים למפגינים. במהלך המחאה בכביש 1, בסמוך למחלף שער הגיא, נפצעה אישה בת 29 בהריון מתקדם באורח בינוני, בתאונת דרכים שנגרמה במעורבות שני כלי רכב בעקבות עומסי המחאה.