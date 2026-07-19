בית משפט השלום הורה הערב (ראשון) על הסרת האיזוק האלקטרוני של הזמר מושיקו מור, זאת לאחר קרוב לשנה וחצי שבהם היה נתון תחת המגבלה.

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על פי החלטת בית המשפט, חרף הסרת האיזוק, מור ימשיך לשהות במעצר בית. עם זאת, נקבעה הקלה משמעותית בתנאיו, והוא יורשה לצאת לטובת עבודה וכן ל"שעות התאווררות" מוגדרות תחת תנאים מגבילים. בשלב זה, בית המשפט לא אישר לזמר לשוב ולהופיע באירועים והופעות פרטיות.

לבקשת נציגי הפרקליטות, בית המשפט הורה על עיכוב ביצוע ההחלטה למשך 48 שעות, וזאת במטרה לאפשר למדינה לשקול את צעדיה ולהגיש ערר לבית המשפט המחוזי במידת הצורך.

מור, מהזמרים המוכרים בז'אנר הים-תיכוני בשנים האחרונות, מנהל את ההליך המשפטי בעניינו מזה תקופה ארוכה. ההחלטה הנוכחית מהווה צעד משמעותי לקראת שינוי בסטטוס המעצר שלו, בכפוף להחלטת הפרקליטות בימים הקרובים.

מור נעצר ב-1 בינואר 2025, בחשד שאנס צעירה, שהגישה נגדו תלונה במשטרה. המקרה התרחש שבוע קודם לכן בביתו של הזמר, הצעירה טענה כי הוא כפה את עצמו עליה. המתלוננת מסרה את עדותה בפני החוקרים, הזמר הכחיש בחקירתו את המיוחס לו.

ל-i24NEWS נודע כי הצעירה הגיעה לביתו של הזמר לאחר שהכירו כמה שעות קודם לכן. הזמר טען שאחרי הגעתה הם קיימו יחסי מין בהסכמה מלאה, ואף שהיא יזמה את תחילת המגע ביניהם. בוקר לאחר מכן היא הגישה את התלונה, והוא נעצר. שמו הותר לפרסום יום לאחר מכן, ב-2 בינואר.

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד כתב אישום נגד הזמר משה מור בן ה-34, המייחס לו שתי עבירות אינוס ועבירה של מעשה סדום כלפי המתלוננת. זהירות - בכתבה פרטים מן כתב האישום, אשר קשים לקריאה.

על פי כתב האישום, לאחר הופעתו, הזמין מור מכרה שלו ואת חברתה, המתלוננת, ל"אפטר פארטי" בדירתו בראשון לציון.

אז, לפי כתב האישום, מור הוריד את מכנסיו וחשף בפני המתלוננת את איבר מינו, ובתגובה לכך, המתלוננת נעמדה והלכה במהירות לכיוון המטבח שם נעמדה עם גבה לכיוון השיש. הנאשם שאל אותה "מה יש לך", נעמד, הרים את תחתוניו ומכנסיו, הלך לכיוון דלת הכניסה, נעל אותה, וחזר לכיוון המטבח.

הנאשם התקרב למתלוננת, תפס במותניה, סובב אותה כך שגבה מופנה אליו, אחז שערה והצמיד את ראשה לשיש, כך שהלחי של המתלוננת דבוקה לשיש. הנאשם הרים את שמלתה של המתלוננת מעל לישבנה ובתגובה לכך, ניסתה המתלוננת להצמיד את רגליה אך הוא פישק אותן בכוח באמצעות דחיפת הברך שלו ביניהן.המתלוננת צעקה אך הנאשם סתם את פיה באמצעות ידו, קילל אותה וקרא לה "זונה" מספר פעמים.

לאחר מכן, ביצע בה מעשה סדום שגרם לדימום, ואז אנס אותה שוב. מיד לאחר הפעם השניה, הצליחה המתלוננת להדוף את הנאשם, אספה את חפציה ויצאה מהדירה. המתלוננת נכנסה לרכבה של חברתה, אמרה לה שנאנסה והן עזבו את המקום.

מעצרו הוארך מעת לעת. קצינת מבחן שנפגשה עם מור בכלא ב-11 בינואר, מסרה שההתרשמות שלה הייתה שלילית: "נשקפת מסוכנות רבה". עוד עלה בתסקיר כי הזמר לא מביע נכונות להליך טיפולי אינטנסיבי וכי הוא נעדר תובנה לבעייתיות שבהתנהגות שלו. מור סיפר בעצמו לקצינת שירות המבחן על הקשר הרופף עם בני משפחתו, לרבות אשתו.