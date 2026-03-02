העיתונאי יואב זיתון שוחרר ממעצר - בתנאים מינימליים

פרשת אונס הקטין: העיתונאי הבכיר יואב זיתון שוחרר היום (שני) ממעצר בתנאים מינימליים של הרחקה ואי יצירת קשר בלבד, בלי מעצר בית.

נזכיר כי אתמול חלה תפנית בפרשה, ולאחר שגורם המעורה בפרטים טען כי התיק מבוסס וקרוב להגשת כתב אישום, הפרקליטות התרשמה אתמול כי אין מספיק ראיות בעקבות סתירות בעדותו של הנער, מה שהוביל כאמור לשחרורו היום, ולא למעצר בית.

אתמול הותר לפרסום שמו של זיתון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות ו-ynet, לאחר שנעצר ביום חמישי בחשד למעשה סדום בנער בן 15.

על פי החשד, השניים הכירו באפליקציה ונפגשו לראשונה רק בשבוע שעבר. בידי החוקרים התכתבויות שלטענתם מחזקות את גרסת הקטין שלפיהם זיתון ידע את גילו לפני שנפגשו. באחת מהן זיתון שואל בן כמה הוא והקטין משיב את גילו. העיתונאי כותב בחזרה: "סבבה, אני בן 43".

בשל העובדה שמדובר בעיתונאי שמסקר תחום רגיש ועלול להחזיק מידע מסווג, ומטעמי ביטחון מידע, נדרשו אישורים מיוחדים לחדירה לטלפון הנייד שלו. ראש אח"מ במשטרה אישר את המהלך, ובכוונת החוקרים לבדוק גם האם היו מקרים נוספים עם קטינים.

כזכור, בחקירתו זיתון אישר שקיים יחסי מין עם הקטין, אך טען שהכול היה בהסכמה.