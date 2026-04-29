אייל גולן הגיש תלונה במשטרה בטענה לסחיטה באיומים ותלונת שווא

הזמר אייל גולן הגיש הערב (רביעי) תלונה במשטרה בטענה לסחיטה באיומים ותלונת שווא.

עורך הדין טל גבאי מסר: "מדובר באחת מפרשיות הסחיטה הגדולות בתולדות המדינה. לוקחים את אייל גולן, סוחטים אותו, ולאחר שהוא מסרב לשלם הון עתק - מייצרים פרשייה יש מאין. בחודשים האחרונים עבדנו סביב השעון וגיבשנו את כל החומרים. יש בידינו ראיות ברזל לסחיטה חמורה ולתלונת שווא. העברנו את כל החומר היום למשטרת ישראל".

"אייל גולן קורא למשטרת ישראל ולפרקליטות המדינה לחקור את אירוע הסחיטה החמור הזה ולזמן את כל הנוגעים בדבר לחקירה. מובן מאליו, שגם הוא עצמו מוכן לבוא ולהשמיע את הדברים באוזני החוקרים", נמסר.