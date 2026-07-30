חייל צה"ל וקטין בן 14 נעצרו בחשד לירי באזור תעשייה בצפון

חייל צה"ל וקטין בן 14 נעצרו היום (חמישי) בחשד לביצוע ירי באזור התעשיה בכפר כנא.

שוטרי המחוז הצפוני שפעלו בכפר, שמעו קולות ירי בשטח פתוח סמוך לאזור התעשיה ביישוב. הכוחות נפרסו בצירי התנועה המקיפים את האזור ותוך זמן קצר זוהה רכב השטח יוצא מהאזור בו נשמע הירי.

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השוטרים ביצעו את מעצרו של נהג הרכב שלידו קטין בן 14, וזיהו לידם נשק M16 וראיות שונות המצביעות על שימוש שבוצע בנשק. עם בירור זהותו של החשוד הבגיר, התברר כי מדובר בחייל צה"ל וכי הנשק הינו נשקו האישי במסגרת שירותו הצבאי. השניים נעצרו לחקירה ולמקום זומנו חוקרי משטרה צבאית חוקרת להמשך טיפול במקרה.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות לסיכול אירועי ירי וקוראת לצה"ל למצות את הדין עם חיילים שמנצלים את גישתם לנשק ופוגעים בתחושת ביטחון הציבור", נמסר.