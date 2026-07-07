הדריסה הקטלנית בנגב: שוהה בלתי חוקי פלסטיני נעצר

תושב השטחים בן 24, שוהה בלתי חוקי, הובא היום (שלישי) לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בבאר שבע, זאת בחשד לדריסת שלושה שוהים בלתי חוקיים אחרים, בסמוך לאזור שומריה על קו התפר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

באירוע שהתרחש שלשום, נהרג אדם אחד - ושניים נוספים נפצעו בינוני, ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. בנוסף, הרכב שעל פי החשד שימש לדריסה, אותר כשהוא מוסלק מתחת למוביל מים.

כאמור, מהחקירה הראשונית עלה כי ככל הנראה החל ויכוח בין נהג השב"חים לבין הולכי הרגל, אז על פי החשד דרס אותם ונמלט.

חובש רפואת חירום במד"א עלה אל הוזייל שהוזעק לזירת האירוע שחזר: "קיבלנו דיווח על שלושה הולכי רגל שככל הנראה נפגעו מרכב. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי ופינינו את שני הפצועים הנוספים, שהיו במצב בינוני וסבלו מחבלות בגפיים ובגב".