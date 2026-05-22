חשד לרצח והתאבדות במרכז: בני זוג אותרו ירויים באזור מודיעין

אירוע חריג וקשה במרכז הארץ: בני זוג, תושבי אזור המרכז, אותרו היום (שישי) ללא רוח חיים בשטח פתוח באזור משמר איילון. במשטרה נפתחה חקירה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא סכסוך משפחתי, כאשר החשד המרכזי שנבדק בשלב זה הוא רצח והתאבדות.

האירוע החל בשעות הבוקר, כאשר בני הזוג יצאו מביתם לאחר שעדכנו את בני משפחתם כי בכוונתם לצאת לטיול. עם זאת, השניים לא מסרו יעד מדויק ולאורך היום נותק עמם הקשר. בני המשפחה ניסו ליצור עמם קשר טלפוני במהלך היום, אך השניים לא ענו לשיחות.

בעקבות זאת, פנו בני המשפחה למשטרה ודיווחו על היעדרותם. קרובי המשפחה הדגישו בפני החוקרים כי מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין, ללא כל רקע אובדני או נפשי, וכי הנתק הפתאומי הוא אירוע חריג ביותר שאינו מאפיין כלל את התנהלותם בשגרה.

במסגרת בדיקות המשטרה עלה כי הבעל מחזיק אקדח ברישיון. בעקבות הדיווח בוצעו פעולות חקירה ואיכון, ובסופו של דבר אותרו השניים בשטח פתוח באזור משמר איילון.