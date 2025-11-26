הצילומים מעלים חשד שבת ה-5 הותקפה מינית - החשוד שוחרר

זוג הורים נחרד לגלות שחבר של המשפחה תקף מינית את בתם בת החמש במהלך חתונה. הילדה העידה על כך באוזני חוקר ילדים, והאיש אף תועד עוקב אחריה לזירת התקיפה. כתבתנו שני ויצמן שמעה את זעקתה של אימה של הילדה, שמתקשה לעכל שעל אף כל ראיות אלו, מסרבת הפרקליטות להגיש כתב אישום משלל סיבות טכניות.

הסיפור, הוא מחדל שקורה שוב ושוב בעוד ילדים עד גיל שבע מתלוננים על פגיעות מיניות ואחרות, אך התיקים ממשיכים להיסגר כי עדות בגיל הרך לא נחשבת מהימנה - וכלל לא מגיעה לכתב אישום ואף לפרקליטות. כאן, נטען כי כל מה שיש להם להגיד הוא כי מדובר במילה של גבר בן 50 מול של ילדה בת חמש.

