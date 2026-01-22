פרסום ראשון: שלושה נערים כבני 14-13, תלמידי כיתה ח' בחטיבת ביניים בחולון, נעצרו היום (חמישי) בחשד לפגיעה מינית בתלמיד אחר, שלומד בשכבה מתחתיהם, כך פרסמה הערב (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. עוד נודע ל-i24NEWS כי האירועים הקשים התרחשו בשטח בית הספר.

משטרת חולון פתחה כאמור בחקירה, והנערים נחקרו ונעצרו. בסיום החקירה, הם נשלחו למעצר בית והורחקו מבית הספר. במקביל, נפתחה חקירה גם במשרד החינוך.

ל-i24NEWS נודע, כי התלמיד שהתלונן העיד: "הם הובילו אותי לחדר השירותים, שם נגעו באיבר מיני". החשודים שבו לספסל הלימודים בימים האחרונים, והקורבן - נאלץ לעזוב.

בשל עובדה זו, נרשמת סערה בקרב הנהגת ההורים בעיר, שדורשים להשעות את התלמידים ולמצות מולם את ההליכים.

ממשרד החינוך נמסר: "האירוע מצוי בחקירת משטרת ישראל ומלווה באופן רציף על ידי הפיקוח המחוזי, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והנהלת בית הספר. מטעמי צנעת הפרט ובצל החקירה המתנהלת, לא ניתן להרחיב מעבר לכך בהקשר התקשורתי".

מעיריית חולון נמסר: "האירוע מצוי בבדיקה חינוכית ומשטרתית".

אתמול פרסמנו לראשונה חקירה חריגה אחרת המתנהלת במחוז מרכז במשטרה, לפיה קיים חשד לביצוע אונס קבוצתי בקטינה בת 14, שכל המעורבים בו הם קטינים. לפי החשד, לא מדובר באירוע אחד ולא בשניים, אלא ברצף של מפגשים במועדים שונים.

--

חלק מהמעשים, כך עולה מהחקירה בשלב הזה, בוצעו לכאורה בהסכמה - וחלקם ללא הסכמה.עוד עולה חשד חמור במיוחד שלפיו חלק מהחשודים תיעדו את המעשים, צילמו סרטונים והפיצו אותם - תוך ידיעה ברורה שמדובר בקטינה.