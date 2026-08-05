שני עובדי רשות הטבע והגנים הותקפו בשמורת נחל פרת בעת שביצעו עבודות ניקיון ותחזוקה
רשות הטבע והגנים הודיעה כי שני עובדים הותקפו בוואדי קלט • הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים • התוקפים נמלטו מהמקום, ותלונה הוגשה במשטרה
שני עובדי רשות הטבע והגנים הותקפו הבוקר (רביעי) באלימות קשה, בעת שביצעו עבודות ניקיון ותחזוקה בשמורת נחל פרת (ואדי קלט). השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כאשר אחד מהם נפצע באורח קשה. התוקפים נמלטו מהמקום, וברשות הטבע והגנים הגישו תלונה במשטרה.
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מרשות הטבע והגנים נמסר כי העובדים הותקפו בעת שביצעו עבודות ניקיון ותחזוקה בנחל פרת. הם נפצעו וקיבלו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ובהמשך הועברו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.
"רשות הטבע והגנים תגיש תלונה במשטרה לגבי האירוע. בטיפול באירוע השתתפו צוותי רשות הטבע והגנים, מד"א ויחידת חילוץ מגילות ים המלח של משטרת ישראל", נמסר עוד.