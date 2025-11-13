טלטלה, הטיחה וסטרה: אישום חמור נגד מטפלת שהתעללה בתינוקות

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום נגד מנהלת גן בעיר, הלן גלייזר, בת 49, המואשמת בעשרות מקרי תקיפה אכזריים כלפי פעוטות בגן, בגילאים בין שנה לשנתיים.

על פי כתב האישום, הנאשמת תקפה באופן אכזרי שמונה פעוטות שהיו תחת השגחתה במעון אשר בניהולה, לאורך זמן ובעשרות מקרים שונים.

בחלק מהמקרים, הטיחה הנאשמת את הפעוטות בחוזקה במזרן כשלא נרדמו, טלטלה, הניפה אותם באוויר, דחפה את ראשם לרצפה, כיסתה בשמיכה בכוח ומשכה בשיערם. לעתים, האכילה את הפעוטות בכוח ומשסרבו לאכול, אחזה בראשם ודחפה להם את האוכל לפה. כאשר בכו, הכתה הנאשמת את הפעוטות, סטרה להם בפנים ודחפה לפיהם בכוח מוצץ וכריכים במטרה להפסיק את הבכי.

על אף בכי התינוקות, לעתים כתוצאה ממעשיה הקשים, הנאשמת התעלמה מכך, לא ניגשה אליהם וחזרה להתעסק בטלפון הנייד באדישות מוחלטת.

כתב האישום מייחס לנאשמת שמונה אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של תקיפה בנסיבות מחמירות ותקיפת חסר ישע על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש.

יחד עם כתב האישום, הגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט בקשה להורות על המשך איסור עיסוק של הנאשמת בעבודה הכרוכה בהשגחה ובטיפול בילדים.