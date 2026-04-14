כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד תושב קרית ארבע בשנות ה-50 לחייו, המואשם כי ניצל את מעמדו כ"רב מקובל" כדי לבצע עבירות מין באישה שהייתה חברה בקהילה שהקים. על פי עובדות כתב האישום, הנאשם נהג להעביר שיעורי תורה ולקיים פגישות אישיות עם מאמיניו, תוך שהוא מציג מצג שווא של רב הפועל על פי ההלכה ותורת הקבלה. נטען כי הוא ניצל לרעה את אמונה של המתלוננת ואת תלותה הרוחנית בו כדי לבצע בה את זממו במסווה של "תיקונים רוחניים" דחופים.

לפי האישום, הנאשם זימן את המתלוננת לטבילה לילית במקווה שבביתו בטענה שמדובר בטיפול הלכתי הכרחי, הצעה לה סירבה האישה. במקרה אחר, בעת ששהתה בביתו לצורך ייעוץ, נעל הנאשם את הדלת וביצע בה מעשים מגונים תוך שהוא מנחה אותה לקרוא פסוקי תפילה ואומר לה כי אם תשתף פעולה "לא תחסר לה שמחת חיים". בגין מעשים אלו מיוחסות לו עבירות של מעשה מגונה בידי כהן דת ומעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה.

עורכות הדין אלינור מתיתיה והדסה גוטמן, המייצגות את הנאשם, מסרו כי מרשן מכחיש את הטענות נגדו באופן מלא וכי הוגשה בקשה לצו איסור פרסום בעניינו: "פרסום בשלב זה עלול לגרום לו לפגיעה חמורה ובלתי הפיכה", נמסר מטעם ההגנה.