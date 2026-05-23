שב"כ מעורב בחקירת מותם של בני הזוג שאותרו אמש ללא רוח חיים ברכב בשפלה

התפתחות דרמטית בחקירת מותם המסתורי של בני הזוג שאותרו אמש ללא רוח חיים במרכז הארץ: שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב באופן פעיל בחקירת נסיבות המוות הטרגי. מעורבותו של השירות החשאי מצביעה על תפנית אפשרית בכיווני החקירה שנבדקים בעקבות ממצאים בזירה, מעבר להנחות העבודה הראשוניות של גורמי אכיפת החוק.

בני הזוג אותרו כשהם ירויים בתוך כלי רכב בשטח פתוח, וצוותי החקירה המשותפים מרכזים כעת מאמצים מודיעיניים ופורנזיים בזירה כדי להבין את השתלשלות המדויקת של האירועים. הממצאים החדשים שנאספו בשעות האחרונות מהרכב ומהזירה הובילו להרחבת מעגל הבדיקה ולשילובם של חוקרי השב"כ במטרה לשלול או לאשש מניעים שאינם פליליים בלבד.

הרקע לאירוע תחילה נראה אחרת; בני הזוג, תושבי אזור המרכז, יצאו מביתם בשעות הבוקר לאחר שעדכנו את בני משפחתם כי בכוונתם לצאת לטיול מבלי למסור יעד מדויק. לאחר שנותק עמם הקשר במהלך היום, פנתה המשפחה המודאגת למשטרה והדגישה כי מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין ללא רקע נפשי, אך ציינה כי הבעל מחזיק באקדח ברישיון. בעקבות הדיווח בוצעו פעולות חקירה ואיכון שהובילו לאיתורם ללא רוח חיים באזור משמר איילון, כאשר החשד המרכזי שנבדק תחילה במשטרה היה רצח והתאבדות על רקע סכסוך משפחתי.