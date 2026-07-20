פרסום ראשון: נעצרו שני פלסטינים בחשד שגרמו לשריפת הענק בשומרון | לי עייש

ראש דסק פלילים ב-i24NEWS, לי עייש, פרסמה הבוקר (שני) כי במבצע משותף של המשטרה, מג"ב מחוז ש"י וצה"ל נעצרו במהלך הלילה שני חשודים פלסטינים בחשד שגרמו לשריפת הענק בשומרון.

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שני החשודים הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י, ובהתאם לממצאי החקירה יוחלט בעניינם, לרבות לעניין הבאתם לדיון בהארכת מעצרם.

בוועד היישוב חוות גלעד הגיבו: "אנו דורשים מרשויות החוק למצות את החקירה עד תום, לפעול בנחישות ולהטיל את העונשים החמורים ביותר הקבועים בחוק על האחראים למעשה נפשע זה, זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור".

כאמור, האש שפרצה סמוך ליישוב קדומים, התפשטה במהירות לוואדי סמוך ועלתה לעבר היישוב חוות גלעד. בחסות רוחות חזקות ומזג אוויר קיצי, מאמצי הכיבוי והבלימה הראשוניים לא צלחו, ולהבות ענקיות כילו בתים ומבני תעשייה.

בדליקה עשרות בתים ועסקים נשרפו כליל. תושבי חוות גלעד מספרים על נזקים של מיליוני שקלים. עם השגת שליטה על הדלקה ועם אור ראשון, נחשפו ממדי הנזק. "נגרם לנו נזק של עשרה מיליון שקלים, פתחנו בגיוס המונים ואנחנו מאוד מתרגשים מההתגייסות ההמונית", סיפרו יהודה ויויו כהן המתגוררים באזור, "עוד נשקם את הכל".