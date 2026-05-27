איריס חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז״ל שנהרג בשוגג מאש צה״ל ברצועת עזה, שלחה באמצעות עורכי הדין אסף שרעף ונילי שץ מכתב התראה לפני נקיטת הליכים נגד הפובליציסט החרדי דב הלברטל בעקבות פוסט שפרסם נגדה האחרון בפייסבוק.

בין היתר נכתב באותו פוסט: "הנה עוד זונה של השכול, איריס חיים שעומדת לקבל שריון בליכוד. האישה הנקלית הזו, מי האפסים רדופת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה. יש להניח שהיא תכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם. על קבר בנה היא תכתוב 'כמה טוב שנרצח'. איזה חסד עשה איתה החמאס". יצוין כי במסגרת המכתב דורשת חיים פיצוי של 100 אלף שקלים וכן פרסום התנצלות.

יותם חיים ז"ל נחטף משכונת הצעירים בכפר עזה ב-7 באוקטובר 2023. הוא שרד בשבי במשך 65 ימים, ונהרג בשוגג מאש כוחות צה"ל ב-15 בדצמבר 2023 במהלך בריחתו משוביו. יצוין כי בית המשפט לענייני משפחה אישר למשפחתו של יותם חיים ז"ל להביא לעולם ילד מזרעו.