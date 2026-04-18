"את האדם האחרון שארצה שייפגע ממני": ההודעות המפלילות ששלח הבכיר שהורשע במעשה מגונה
ביהמ"ש קבע כי אין מקום להתערב בגזר הדין שניתן לאייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין לשעבר • השופטים הביעו אמון בגרסת המתלוננת: עקבית ומשכנעת • הדגש שניתן: הודעה ששלח ימים לאחר האירוע - כדי "לבדוק דופק"
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של מנכ"ל רשות האוכלוסין לשעבר אייל סיסו, שהורשע בביצוע מעשה מגונה בעובדת לשכתו, וקבע כי אין להתערב בהחלטה של בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה. במגזין השבת דיווחנו כי על אף כי מדובר ב"מילה מול מילה", השופטים הביעו אמון מלא בגרסת המתלוננת.
השופטים, בין היתר, קבעו כי גרסתה של המתלוננת הייתה עקבית ומשכנעת - לעומת אייל סיסו, שגרסתו הצטיירה כאחת עם חורים וכזו שעם לא מעט איבודי זיכרון. בנוסף, בהתייחסות לאירועים שקרו לאחר האירוע עצמו - בו ניסה שוב שוב ליצור קשר עם המתלוננת: "במטרה לבדוק דופק".
בהודעתו כתב מנכ"ל רשות האוכלוסין לשעבר למתלוננת: "אני מבין שמשהו קרה ואת כידוע האדם האחרון שארצה שיפגע חלילה ממני, בחמש השנים האחרונות את יד ימיני. מוזר ועצוב לי הנתק הלא מובן, חשוב לי לדעת מה קרה. אני בכל זאת מקווה שאת בטוב ואשמח לשוחח".
בנוסף עלה כי המתלוננת שלחה לבן זוגה הודעה בזמן אמת, בה כתבה כי "אייל הטריד אותי מינית ואני מנסה להתנהל כאילו הכל טוב".