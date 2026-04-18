בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של מנכ"ל רשות האוכלוסין לשעבר אייל סיסו, שהורשע בביצוע מעשה מגונה בעובדת לשכתו, וקבע כי אין להתערב בהחלטה של בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה. במגזין השבת דיווחנו כי על אף כי מדובר ב"מילה מול מילה", השופטים הביעו אמון מלא בגרסת המתלוננת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

השופטים, בין היתר, קבעו כי גרסתה של המתלוננת הייתה עקבית ומשכנעת - לעומת אייל סיסו, שגרסתו הצטיירה כאחת עם חורים וכזו שעם לא מעט איבודי זיכרון. בנוסף, בהתייחסות לאירועים שקרו לאחר האירוע עצמו - בו ניסה שוב שוב ליצור קשר עם המתלוננת: "במטרה לבדוק דופק".

בהודעתו כתב מנכ"ל רשות האוכלוסין לשעבר למתלוננת: "אני מבין שמשהו קרה ואת כידוע האדם האחרון שארצה שיפגע חלילה ממני, בחמש השנים האחרונות את יד ימיני. מוזר ועצוב לי הנתק הלא מובן, חשוב לי לדעת מה קרה. אני בכל זאת מקווה שאת בטוב ואשמח לשוחח".

בנוסף עלה כי המתלוננת שלחה לבן זוגה הודעה בזמן אמת, בה כתבה כי "אייל הטריד אותי מינית ואני מנסה להתנהל כאילו הכל טוב".