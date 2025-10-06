בזמן האזכרה: מחשב נגנב בפעם השנייה מביתה של קורבן טבח 7/10

במהלך האזכרה, המחשב בבית של סיון אלקבץ הי״ד נגנב. זו הפעם השנייה שהמכשיר נגנב מהבית כפר עזה שמש מקום הנצחה לזכרה. אביה, שמעון אלקבץ סיפר היום (שני): ״לצערי, בעיצומה של האזכרה לסיון ונאור אתמול נודע לנו כי שוב בפעם השניה - המחשב בבית של סיון בדור צעיר, כפר עזה, נגנב״.

המחשב הראשון שנגנב, שימש את סיון בלימודיה במדעי המחשב, באקדמית ספיר, ומצוי במעבדות של משטרת ישראל במטה הארצי בניסיון להוציא ממנו את מידע. הוריה הציבו בביתה מחשב חדש והוא נגנב.

מאז 7 באוקטובר, המחשב פעל ללא הפסקה, 24 שעות ביממה, מתוך הממ״ד לצורך הקרנת סרטוני הוידאו שצילמה אמא של סיון, ענתי אלקבץ, שתיעדה את הזוועות בבית.

עד כה ביקרו בבית של סיון, שהפך לבית עדות לטבח בדור צעיר, למעלה מ-150 אלף מבקרים מהארץ ומהעולם. ענתי ושמעון אלקבץ הוריה של סיון הי״ד הביעו זעזוע עמוק ממה שהם מגדירים: ״ מעשה נבלה של אנשים חסרי לב וחסרי מצפון שנכנסו לבית המחולל שבו בוצע טבח נוראי והוסיפו חטא על טבח״.

אביה של סיון, שמעון אלקבץ, עידכן את מפקד משטרת שדרות, סגן ניצב מידד לביא על גניבת המחשב ויגיש הבוקר תלונה במשטרה.

בני הזוג סיון אלקבץ ונאור חסידים ז"ל נרצחו בברוטליות בדירתם בקיבוץ כפר עזה ב-7 באוקטובר. יום קודם לכן, התארחו בבית הוריה וחגגו את ערב שמחת תורה ואת יום נישואיהם ה-36. נאור, בן זוגה של סיון, שהגיע לשהות איתה בקיבוץ במשך החג, נכח גם הוא בשמחה המשפחתית והשניים הכינו להוריה מתנה מיוחדת: 36 קוביות עץ שעליהן הודפסו תמונות משפחתיות.

סיון הייתה בת 23 בהירצחה. היא הובאה למנוחות בבית העלמין באשדוד. הותירה אחריה הורים, שני אחים ואחות. היא נקברה לצד בן זוגה נאור חסידים ועל מצבתם כתבו אוהביהם: "שירת החיים באמצע נפסקה. בחייהם ובמותם לא נפרדו".

אמה, ענת הפכה את הבית של סיון בכפר עזה למיצב זיכרון והנצחה, שבו מוצגים בין השאר החפצים היומיומיים שהיו בדירה והושחתו, תיעוד חייה של סיון ושיחות הווטסאפ האחרונות שלה. בשנה הראשונה למיצב ביקרו במקום למעלה מ-70 אלף איש מהארץ ומהעולם.