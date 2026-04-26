6 נעצרו בחשד לירי באוויר במהלך אירועי החג של העדה הדרוזית, 3 מהם חיילים

שישה חשודים, בהם שלושה חיילים, נעצרו בסוף השבוע האחרון בחשד לביצוע ירי באתר נבי שועייב במהלך אירועי החג של העדה הדרוזית המתקיימים במקום.

במהלך סוף השבוע האחרון, וכמידי שנה, נערכו מאות שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול לקיום אירועי החג המתקיימים במתחם האתר סמוך לכפר חיטים. במהלך הפעילות ביצעו הכוחות מעצרים בשני אירועים נפרדים.

באירוע הראשון, השוטרים ניסו לבדוק רכב שיצא מאזור האתר ובתוכו ארבעה תושבי מע'אר בני 17 עד 21. הרכב ניסה להימלט מבדיקה, אך נעצר לאחר מספר דקות. בחיפוש בתוכו נחשפו שני נשקי M16, המוחזקים כדין, מחסניות רבות, כדורי תחמושת ותרמילים.

באירוע נוסף, התקבלה אינדיקציה על ביצוע ירי מרכב שעשה את דרכו למתחם האתר. בתוך הרכב היו שני תושבי אבו סנאן בני 20 ו-26, והוא נעצר לבדיקה עם כניסתו למתחם. בחיפוש בתוכו אותר נשק M16 ואקדח, המוחזקים כדין, לצד ממצאים נוספים המצביעים על ביצוע ירי.

כלל החשודים הועברו לחקירה והבוקר, בהתאם לממצאי החקירה, צפויים לבוא בפני בתי המשפט בבקשות להאריך את מעצרם.